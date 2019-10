Kogel is door de kerk: Israel Cycling Academy slorpt Katjoesja op

De samensmelting van Israel Cycling Academy (ICA) en Katjoesja hing al een poosje in de lucht en is nu dus officieel. Dat heeft Sylvan Adams, mede-eigenaar van ICA, bekendgemaakt op Facebook. "Ik zeg al een tijdje dat ICA vroeg of laat een WorldTour-ploeg zou worden en ik ben blij dat het vanaf volgend seizoen het geval zal zijn", klinkt het.

ICA neemt de licentie van Katjoesja over en is zo zeker van een verblijf van 3 jaar in de WorldTour. Adams is ambitieus: "We zullen enkele nieuwe renners aantrekken, waarvan enkele jongens uit de huidige Katjoesja-ploeg. Ik beloof dat we volgend seizoen van ons zullen laten horen. Dit is nog maar het begin."

"Ik wil Katjoesja-eigenaar Igor Makarov bedanken om met ons in zee te gaan, want ik weet dat hij ook andere opties had."

Het is voorlopig nog niet duidelijk welke renners volgend seizoen allemaal bij de nieuwe formatie zullen rijden. Katjoejsa is de ploeg van onder meer Jens Debusschere. Die was dinsdag nog in het ongewisse over zijn toekomst.