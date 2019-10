"Hopelijk is fusie tussen Katjoesja en Israel Cycling eind deze week rond"

Voor de renners van Katjoesja zijn de vraagtekens nog altijd niet (helemaal) weggewerkt. De Russische formatie zou samensmelten met Israel Cycling Academy, maar het is nog niet duidelijk welke vorm die fusie zal aannemen. Met andere woorden: wie maakt mee de overstap van Katjoesja naar de ploeg van Ben Hermans en Tom Van Asbroeck?

"Het is nog niet 100 procent duidelijk", bevestigt Jens Debusschere over zijn toekomst. "Het is wel zo dat beide ploegen normaal zullen samengaan, maar er is nog onduidelijkheid over wie meegaat en wie niet."

"Blijkbaar is er niet meer voldoende plaats voor alle renners met een contract bij Katjoesja. Er zal sowieso voor elke renner met een lopend contract een oplossing komen, maar we weten niet of het bij Israel zal zijn of we moeten uitijken naar iets anders. Maar het contract zal normaal altijd gerespecteerd worden."

"Maandag hebben we een e-mail gehad om te melden dat de situatie bijna helemaal rond is en dat we de eerstkomende dagen alle informatie zouden krijgen."

"Ik hoop dat het eind deze week zeker rond is, want het begint wel een beetje te wegen. Het is al een lang seizoen geweest en je weet niet op welke fiets je volgend jaar zal rijden. Dat is niet prettig en daar ben je veel mee bezig. Hopelijk is er snel nieuws."