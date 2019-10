DVV-trofee deelt ook bonificatieseconden uit aan snelste starters

Op een druilerige dag in België is het volop uitkijken naar het veldritseizoen. Na de Wereldbeker, Superprestige en Ethias Cross schiet de DVV-trofee als laatste op gang met de Koppenbergcross op 1 november.

De organisatoren van de DVV-trofee willen het spektakel dit seizoen vanaf het startsignaal opdrijven. Niet langer na anderhalve ronde vallen er bonificatieseconden voor het tijdsklassement te rapen, maar nu in de eerste rechte lijn. De eerste drie renners die het veld induiken, worden respectievelijk beloond met 15, 10 en 5 bonificatieseconden.

Maar niet iedereen is enthousiast over de nieuwe regel. "Eerlijk systeem voor diegene die op de derde startrij staat en verder", klinkt het sarcastisch bij Dieter Vanthourenhout. "Alleen maar meer risico in een start die al van levensbelang was."