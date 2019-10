Het is intussen een klassieker: beelden uit de volgwagen van de winnende renner. Maar bij de Deense nationale ploeg was de spanning toch echt wel om te snijden in Yorkshire. De Denen moesten rekenen op de koersradio om de winnaar van het WK te ontdekken. Mecanicien Rune Kristensen filmde de ontlading. Wacht vooral lang genoeg in dit filmpje.