Al Hilal
Al Hilal
|naam
|tr.
|geboren
|pos.
|nat.
|Abdullah Al-Mayouf
|IN
|23/01/1987
|SAR
|Yasser Al-Shahrani
|IN
|25/05/1992
|SAR
|Mohammed Jahfali
|IN
|24/10/1990
|SAR
|Mohammed Al-Breik
|IN
|15/09/1992
|SAR
|Ali Al-Boleahi
|IN
|21/11/1989
|SAR
|Hyun-Soo Jang
|IN
|28/09/1991
|ZKO
|Salman Al-Faraj
|IN
|01/08/1989
|SAR
|Abdullah Otayf
|IN
|03/08/1992
|SAR
|Nasser Al-Dawsari
|IN
|19/12/1998
|SAR
|Mohamed Kanno
|IN
|22/09/1994
|SAR
|Salem Al-Dossari
|IN
|19/08/1991
|SAR
|Gustavo Cuéllar
|IN
|14/10/1992
|COL
|Saleh Alshehri
|IN
|01/11/1993
|SAR
|André Carrillo
|IN
|14/06/1991
|PER