    Al Hilal

    Al Hilal

    stadion:
    King Fahd International Stadium
    adres:

    Riyadh
    Saudi-Arabië
    trainer:
    Ramón Diaz
     naamtr.geborenpos.nat.
    Abdullah Al-MayoufIN23/01/1987SAR
    Yasser Al-ShahraniIN25/05/1992SAR
    Mohammed JahfaliIN24/10/1990SAR
    Mohammed Al-BreikIN15/09/1992SAR
    Ali Al-BoleahiIN21/11/1989SAR
    Hyun-Soo JangIN28/09/1991ZKO
    Salman Al-FarajIN01/08/1989SAR
    Abdullah OtayfIN03/08/1992SAR
    Nasser Al-DawsariIN19/12/1998SAR
    Mohamed KannoIN22/09/1994SAR
    Salem Al-DossariIN19/08/1991SAR
    Gustavo CuéllarIN14/10/1992COL
    Saleh AlshehriIN01/11/1993SAR
    André CarrilloIN14/06/1991PER