Wat een spektakel: Real Madrid wint opnieuw WK voor clubs na 8 goals in finale

Vorig jaar had Real Madrid enkel een goal van Vincius Junior (en een aantal saves van Thibaut Courtois) nodig om Liverpool te verslaan in de finale van de Champions League. In de finale van het WK voor clubs vielen er heel wat meer doelpunten.

Real leek snel zijn schaapjes op het droge te hebben na goals van Vincius Junior en Valverde, maar Al Hilal toonde dat het geen toeval was dat het ten koste van Flamengo de finale had bereikt.

Door de 2-1 van Moussa Maréga moest Real ook na de rust het gaspedaal nog een keer indrukken. Benzema en weer Valverde en Vinicius Junior stelden de zege van Real veilig. Tussendoor scoorde Luciano Vietto nog 2 keer in de doelpuntenkermis.

Met vijf eindzeges in het WK voor clubs is Real Madrid recordhouder. Eerder was Real ook al de beste in 2014, 2016, 2017 en 2018. Daarvoor was het ook al de beste in de Intercontinental Cup in 1960, 1998 en 2002. Thibaut Courtois en Eden Hazard waren geblesseerd en stonden niet op het veld, Courtois kwam wel meevieren.