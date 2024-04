Neymar ontsnapt aan miljoenenboete na aanleggen van kunstmatig meer op zijn landgoed

Die gemeenteraad legde Neymar eerder vier boetes op vanwege milieuschendingen. Ze hebben het over "tientallen" overtredingen, die gebeurden toen de Braziliaan een kunstmatig meer liet aanleggen zonder milieuvergunning.

16 miljoen Braziliaanse reais, ofwel zo'n 3,3 miljoen dollar. Dat was de boete die de spelmaker van Al Hilal moest betalen, als het van de gemeenteraad van Mangaratiba afhing.

Die boete heeft een Braziliaanse rechtbank nu dus opgeschort.

Rechter Adriana Ramos de Mello kwam na een rapport van milieuautoriteit INEA tot de conclusie dat de voetballer geen milieuvergunning nodig had voor de aanleg van het kunsmatig meer.

"De gevraagde boete van miljoenen dollars zou een aanzienlijke, onevenredige en zelfs illegale schade toebrengen", motiveerde ze haar beslissing.

Neymar kocht in 2016 een landhuis in Mangaratiba, in de buitenwijken van Rio de Janeiro. Op het terrein liggen ook een klein vliegveld, een sportschool en een spa.