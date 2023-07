NBA-ster Giannis Antetokounmpo grapt: "Al Hilal, neem mij! Ik lijk op Mbappé"

Elke zomer heeft er wel eentje en deze keer is het die van Kylian Mbappé: waar zal de Fransman volgend seizoen spelen? Blijft hij bij PSG? Trekt hij dan toch naar Real Madrid? Of bezwijkt hij voor het letterlijk miljardenbod van Al-Hilal uit Saudi-Arabië.

Ook Giannis Antetokounmpo lijkt de transfersaga op de voet te volgen. De Griekse basketbalspeler is al een paar jaar een van de grote sterren in de NBA, waar hij zo'n 30 miljoen dollar per jaar verdient.

Maar dat is klein bier in vergelijking met de naar verluidt 700 miljoen euro waarmee Al Hilal staat te zwaaien. Voor één jaartje in de woestijn.



Mbappé is er misschien niet van onder de indruk, maar Antetokounmpo is dat zeker wel. "Al Hilal, jullie kunnen ook mij nemen", tweet hij. "Ik lijk op Mbappé!"

Een mopje dat de Franse superster wel kan smaken.