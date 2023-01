Zulte Waregem herleeft met zege tegen Mechelen, Vormer meteen belangrijk

Sandy Walsh (KV Mechelen): "Dit komt wel hard aan. Dit was een belangrijke match voor ons en we wouden de maand ook goed starten. We hebben te weinig gebracht en dat moeten we intern bespreken. Ik blijf erin geloven en we moeten gewoon voort."

Sammy Bossut (Zulte Waregem): "We hebben hier lang op gewacht. We wisten dat dit een belangrijke match ging worden en nu is Mechelen ook betrokken in de degradatiestrijd. Volgens mij mistten we soms dat tikkeltje ervaring en dat hebben we nu natuurlijk met Vormer en Brüls. Ook de verdediging was vandaag goed op post en ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen."

Steven Defour (trainer KV Mechelen): "We waren vandaag gewoon niet goed genoeg op alle vlakken. Na die 1-0 hebben we genoeg tijd om het recht te trekken, maar komt er paniek in de ploeg. Die penaltyfout is gewoon slim gedaan van Vormer, Lavalée had daar wel wat slimmer mogen zijn. Of we in de degradatiestrijd zitten? We moeten zeker oppassen. Ik zie de concurrentie versterken en wij trappelen ter plaatse."

Mbaye Leye (trainer Zulte Waregem): "Dit is een belangrijke overwinning. Ik ben zeer tevreden want we hebben altijd de controle gehad. Dit niveau moeten we aanhouden. Vormer en Brüls zijn bewezen spelers in deze competitie en hebben geen tijd nodig om zich aan te passen. Ook de rest van het team presteerde vandaag zeer goed."