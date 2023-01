Het venijn zit in de staart voor OHL: Avenatti schenkt Kortrijk 3 broodnodige punten

OH Leuven - KV Kortrijk in een notendop:

Beide ploegen houden elkaar in evenwicht

Een verdiende gelijkmaker kwam er vlak voor rust toen een voorzet van Avenatti voorbij alles en iedereen in doel botste.

In een voorts gezapige eerste helft waren de beste mogelijkheden nadien toch voor Kortrijk.

De Leuvenaars klommen al snel op voorsprong dankzij een klasseflits van Tamari. De Jordaniër ving een afvallende bal op en knalde van buiten de zestien staalhard in de korte hoek.

Twee ploegen met verschillende ambities sloten de 19e speeldag in de Jupiler Pro League af. OHL wil vol voor de top 8 gaan, Kortrijk zou liever niet degraderen.

Avenatti schenkt Kortrijk drie belangrijke punten

Vlak na de pauze raakte een vrije trap van Holzhauser de paal, maar aan de overkant werden de netten wel gevonden. Sych kreeg de bal met de hulp van een OHL-verdediger voorbij doelman Cojocaru.



De thuisploeg gaf zich echter niet gewonnen want een kwartier later kopte Patris de verdiende voorsprong op het bord. De jonge verdediger liep goed in op een mooie hoekschop van Holzhauser.

Het leek er lang naar uit te zien dat de teams de punten gingen verdelen, maar in het absolute slot kopte Avenatti Kortrijk toch naar de zege.

De Uruguayaan klom boven landgenoot Ricca uit en geeft zijn ploeg zo drie broodnodige punten.

In de stand klimt Kortrijk uit de degradatiezone naar de 15e plaats. Oostende is kind van de rekening en daalt tot in de gevarenzone.