Uitgekookt en efficiënt Seraing geeft rode lantaarn door na hold-up in Oostende

KV Oostende - Seraing in een notendop:

Gretig Oostende botst op efficiënt Seraing

Oostende kreeg voor de degradatietopper tegen Seraing nog eens het bezoek van Alexander Blessin, die coach die de kustploeg een tijdlang zo dartel liet voetballen.

De aanwezigheid van de Duitser in de tribunes leek KVO te inspireren, want de thuisploeg was zeker voor de rust heer en meester. Na een vroege goal van Bätzner - een knap gekruist schot - kon Oostende vanuit een zetel voetballen, Seraing slaagde er nauwelijks in om een kans die naam waardig te fabriceren.

Dat de bezoekers toch met een gelijke stand de rust haalden, was bijzonder gevleid. Mvoué trof raak vlak voor de pauze, met de eerste mogelijkheid die Seraing kreeg. Een flinke domper voor KVO, dat tot dan toe gedomineerd had.

De thuisploeg was ook in de 2e helft aanvankelijk nog baas, al slaagde Seraing er wel in om de tegenstander hoger onder druk te zetten. Toch was Oostende het gretigst, met een hard werkende Ambrose en een gretige Sakamoto die verwoed op zoek gingen naar een 2e doelpunt.

Maar net als voor de rust liep KVO in het mes. Een kwartier voor tijd schoof Vagner vanaf de rand van de zestien zowaar de 1-2 binnen. Tot overmaat van ramp pakten Urhoghide en invaller D'Haese in minder dan 2 minuten tijd allebei rood. Met z'n negenen was het voor Oostende onbegonnen werk om nog een punt te redden.

Een pijnlijke thuisnederlaag dus voor KVO, dat met een 0 op 9 onderaan blijft hangen. Seraing mag de rode lantaarn doorgeven aan Zulte Waregem, dat zondag KV Mechelen ontvangt.