Mazzu-time bestaat nog: Charleroi wint pas in de slotfase bij Eupen

Stef Peeters en Eupen zagen een punt door hun vingers glippen. "Dit is heel vervelend. Over het algemeen was Charleroi misschien wel iets beter, maar op zich was een gelijkspel een terechte uitslag."

"Het kantelpunt was dat wij de 2-0 niet maken en zij twee minuten later wel scoren. Op een stilstaande fase, dat is typisch", foeterde de middenvelder. "Jammer, want we waren aan een goeie reeks bezig. Dit was geen topwedstrijd, maar wel gewoon degelijk."

Eupen had een geweldige zaak kunnen doen met het oog op het behoud. Nu blijft het angstig achterom kijken. "We staan waar we moeten staan, maar het zal kantje boord worden."