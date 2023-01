Westerlo staat steviger in de linkerkolom na vroege penalty van Chadli

Maxim De Cuyper (Westerlo): "Het was misschien onze lelijkste match van het seizoen, maar ik denk niet dat iemand van onze ploeg zich daar iets van aantrekt. De drie punten zijn het belangrijkste."

Charles Vanhoutte (Cercle): "Gelijkspel was vandaag misschien eerlijker geweest. Buiten die penalty hebben ze maar weinig kansen gehad. Ik vond de penaltyfout bovendien heel licht en ik snap niet waarom de scheidsrechter niet gaat kijken. We misten voorin wat frisheid vandaag. Op naar de volgende match."

Jonas De Roeck (trainer Westerlo): "Het was niet onze beste match van dit seizoen. We weten dat Cercle hoog druk zet en daar hebben we het soms moeilijk mee gehad. Het is mooi om te zien dat we al knokkend ook een wedstrijd kunnen winnen. We zijn steeds geconcentreerd gebleven en hebben goed verdedigd."

Miron Muslic (trainer Cercle Brugge): "We hebben vandaag veel geprobeerd en het is jammer dat we geen punt uit de brand konden slepen. We hebben nog wat kansen gehad, maar het mocht vandaag niet zijn. Mijn mening over de scheidsrechter vandaag? Ik heb altijd respect voor de scheidsrechters. Voor, tijdens en na de match."