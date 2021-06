Fase per fase

Fase per fase

17:54 17 uur 54.

17:51 17 uur 51. Iedereen op het veld. De Rode Duivels trainden vandaag om 17.30 uur en voor het eerst was ook Kevin De Bruyne daar gewoon bij. Zo zijn de Belgen eindelijk volledig want ook Axel Witsel werkt geen apart programma meer af. . Iedereen op het veld De Rode Duivels trainden vandaag om 17.30 uur en voor het eerst was ook Kevin De Bruyne daar gewoon bij. Zo zijn de Belgen eindelijk volledig want ook Axel Witsel werkt geen apart programma meer af.

17:44 17 uur 44.

17:44 17 uur 44.

14:31 14 uur 31. 90% geslaagde passes. De Belgische bond gaf vandaag wat inzichten over de 3-0-zege van de Duivels tegen Rusland. De Belgen lieten de Russen achter de bal lopen. Ze gaven 722 passes, het hoogste aantal van een EK-ploeg tot nu toe. 90 procent daarvan kwam bovendien aan, dat zijn er 647. Ook dat is het beste rapport op het EK tot nut oe, samen met Nederland. De prestatie van Toby Alderweireld werd nog wat extra in de verf gezet. De verdediger deelde 100 gelukte passes uit. . 90% geslaagde passes De Belgische bond gaf vandaag wat inzichten over de 3-0-zege van de Duivels tegen Rusland. De Belgen lieten de Russen achter de bal lopen. Ze gaven 722 passes, het hoogste aantal van een EK-ploeg tot nu toe. 90 procent daarvan kwam bovendien aan, dat zijn er 647. Ook dat is het beste rapport op het EK tot nut oe, samen met Nederland.

De prestatie van Toby Alderweireld werd nog wat extra in de verf gezet. De verdediger deelde 100 gelukte passes uit.

14:31 Duivelse statistieken. 14 uur 31. Duivelse statistieken Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1404399147181031424

13:53 13 uur 53. Kunnen Witsel en De Bruyne al spelen? "Klaar om minuten te maken". Kunnen Witsel en De Bruyne al spelen? "Klaar om minuten te maken"

13:53 13 uur 53. Reisplannen van Rode Duivels gewijzigd: "Enkel wat extra kilometers". Reisplannen van Rode Duivels gewijzigd: "Enkel wat extra kilometers"

06:58 06 uur 58. Praet en Tielemans. De selectie traint vandaag om 17.30 uur. Het eerste kwartier is open voor de media. Een uurtje ervoor komen Dennis Praet en Youri Tielemans naar de dagelijkse persconferentie. . Praet en Tielemans De selectie traint vandaag om 17.30 uur. Het eerste kwartier is open voor de media. Een uurtje ervoor komen Dennis Praet en Youri Tielemans naar de dagelijkse persconferentie.