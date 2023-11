Michael Vanthourenhout reist ondanks schouderletsel af naar Dublin

Vanthourenhout krijgt goed nieuws

Michael Vanthourenhout slaakt een zucht van opluchting, want hij heeft geen breuken opgelopen bij zijn val in Kortrijk.



In volle finale was Vanthourenhout in de aanval getrokken, maar hij verkeek zich op een snelle passage en kwam ten val. De Europese kampioen greep meteen naar zijn rechterschouder en gaf op.



In het ziekenhuis kreeg Vanthourenhout goed nieuws. "Onderzoeken brachten een gedeeltelijke ontwrichting van het schoudergewricht rond zijn rechtersleutelbeen aan het licht, maar geen breuken."



"Als het herstel en de reis naar Ierland goed verlopen, komt Michael Vanthourenhout morgen weer in actie in de race in Dublin", meldde ploegdokter Frank De Winter op de sociale media van Pauwels Sauzen-Bingoal.