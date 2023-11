Michael Vanthourenhout haakt last minute af voor Wereldbeker in Dendermonde, kijk vanaf 15.10 uur

clock 10:49 10 uur 49. Vanthourenhout past. Aderlating voor de toeschouwers in Dendermonde, want Europees kampioen Michael Vanthourenhout zal niet van start gaan. Gisteren kwam Vanthourenhout in Niel met zijn knie ten val op een steen. Hij gaf daarna op en lijkt nog altijd last te hebben. . Vanthourenhout past Aderlating voor de toeschouwers in Dendermonde, want Europees kampioen Michael Vanthourenhout zal niet van start gaan.



clock 10:40 10 uur 40. Het parcours is spectaculair en met de huidige weersomstandigheden zal het zwaar en bijzonder pittig worden. Eli Iserbyt. Het parcours is spectaculair en met de huidige weersomstandigheden zal het zwaar en bijzonder pittig worden. Eli Iserbyt

clock 10:38 10 uur 38. Geen Thibau Nys. Thibau Nys, winnaar van de openingscross in de Wereldbeker in het Amerikaanse Waterloo en 3e in het algemeen klassement, zakt niet af naar Dendermonde. "We moeten wat gas terugnemen op zijn jeugdige leeftijd", zegt Sven Nys. Eli Iserbyt is natuurlijk wel van de partij, want de cross in Dendermonde wordt georganiseerd door Jurgen Mettepenningen, zijn ploegbaas bij Pauwels Sauzen-Bingoal.



clock 10:32 10 uur 32. Heroïsche editie in 2020. Het is voor de 3e keer dat een veldrit georganiseerd wordt in Dendermonde. De 1e editie, in 2020, was heroïsch door het zware parcours. Wout van Aert haalde het toen met bijna 3 minuten voorsprong op Mathieu van der Poel. Ook een jaar later mocht Van Aert juichen met 49 tellen bonus op Van der Poel. Vorig jaar laste het organisatiecomité een sabbatjaar in om geen onnodige financiële risico's te nemen.



clock 10:31 10 uur 31. BEKIJK: Van Aert baggert Van der Poel op bijna 3 minuten in Dendermonde 2020. BEKIJK: Van Aert baggert Van der Poel op bijna 3 minuten in Dendermonde 2020

clock 10:28 10 uur 28. Belangrijkste deelnemers. Eli Iserbyt Lars van der Haar (Ned) Michael Vanthourenhout Laurens Sweeck Niels Vandeputte Gerben Kuypers Joris Nieuwenhuis (Ned) Cameron Mason (GBr) Felipe Orts (Spa) Pim Ronhaar (Ned) Ryan Kamp (Ned) Toon Vandebosch Jens Adams Witse Meeussen

clock 10:28 10 uur 28. Iedereen die vandaag aan de start staat, heeft gisteren ook moeten ploeteren op het zware parcours in Niel. We starten met gelijke wapens. Felipe Orts (3e in Niel gisteren).