LIVE (15.10u): Wereldbeker slaat voor het eerst zijn tenten op in Troyes, favorieten allemaal op post

10 uur 55. Het is een omloop van bijna 3 km die tamelijk goed bolt, wellicht een van de best bollende op het circuit. Er is maar weinig hoogteverschil, je kan het dus een vlakke cross noemen. . Organisator Clément Philippon.

clock 10:45

10 uur 45. Alle favorieten tekenen present. Door het sterke deelnemersveld kan het gevaar vandaag van alle kanten komen in Frankrijk. Lars van der Haar verkeert in uitstekende vorm en voert momenteel het klassement aan in de WB. Toch is de Nederlander maar best op zijn hoede voor de sterke concurrentie. Pim Ronhaar en Thibau Nys (beiden Baloise Trek Lions) kwamen gisteren niet aan de start in Merksplas en zouden dus over een fris paar benen moeten beschikken. Daarnaast zijn ook Eli Iserbyt en Laurens Sweeck gevaarlijke kandidaten voor de overwinning. .