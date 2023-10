Thibau Nys en Eli Iserbyt maken zich in Maasmechelen op voor nieuwe clash

clock 12:30 12 uur 30. Nys vs. Iserbyt? In Waterloo twee weken geleden serveerden Thibau Nys en Eli Iserbyt een heerlijke show. In Maasmechelen volgt vandaag mogelijk een tweede bedrijf. Nys spaarde zich zaterdag om vandaag fris aan de start te staan in het Terhills park. Eli Iserbyt ging zaterdag wel voluit en dat leverde ook op: de 26-jarige renner troefde iedereen af in de Superprestige. Ook Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout hebben dit seizoen al mooie dingen laten zien, maar schieten op de belangrijke momenten net dat tikkeltje te kort. Laurens Sweeck, de winnaar van vorig jaar, is na zijn val in Beringen nog niet honderd procent. Verder noteren we ook de namen van Gerben Kuypers en Pim Ronhaar. . Nys vs. Iserbyt? In Waterloo twee weken geleden serveerden Thibau Nys en Eli Iserbyt een heerlijke show. In Maasmechelen volgt vandaag mogelijk een tweede bedrijf.



Of ik nu de favoriet voor het EK ben? Dat denk ik niet. Dat is voor mij toch Thibau Nys. Eli Iserbyt na zijn zege in Ruddervoorde.

clock 12:18 12 uur 18. Veelbesproken omloop. De eerste editie van de Wereldbekercross in Maasmechelen vorig jaar is niet door iedereen positief herinnerd. Zo was er heel wat stennis over de staat van het parcours. "Er lagen heel veel stenen op het parcours. Je hebt amper grip in de bochten. Ik kom hier volgend jaar niet meer terug als het er nog steeds zo bij ligt. Het is niet Wereldbekerwaardig", reageerde Eli Iserbyt toen na zijn derde plaats. De organisatie ging met die feedback aan de slag. Zo werd een materiaalpost verplaatst, werd op sommige plekken het parcours wat uitgevlakt en zijn enkele bochten minder haaks gemaakt. . Veelbesproken omloop De eerste editie van de Wereldbekercross in Maasmechelen vorig jaar is niet door iedereen positief herinnerd. Zo was er heel wat stennis over de staat van het parcours.



"Er lagen heel veel stenen op het parcours. Je hebt amper grip in de bochten. Ik kom hier volgend jaar niet meer terug als het er nog steeds zo bij ligt. Het is niet Wereldbekerwaardig", reageerde Eli Iserbyt toen na zijn derde plaats.



De organisatie ging met die feedback aan de slag. Zo werd een materiaalpost verplaatst, werd op sommige plekken het parcours wat uitgevlakt en zijn enkele bochten minder haaks gemaakt.



Zo was het vorig jaar: Sweeck wint in Maasmechelen.

