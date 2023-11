LIVE (13.40u): Puck Pieterse viert haar terugkeer in gloednieuwe Wereldbekermanche in Troyes

clock 10:29 10 uur 29. Zompig parcours. Net zoals België kreeg ook Frankrijk de afgelopen dagen de nodige regenval te verwerken. De kans is dus groot dat het parcours in Troyes er straks zompig bij zal liggen. Daarnaast zou ook de wind een belangrijke factor kunnen spelen in het wedstrijdverloop. Wie floreert in deze zware omstandigheden? . Zompig parcours Net zoals België kreeg ook Frankrijk de afgelopen dagen de nodige regenval te verwerken. De kans is dus groot dat het parcours in Troyes er straks zompig bij zal liggen. Daarnaast zou ook de wind een belangrijke factor kunnen spelen in het wedstrijdverloop. Wie floreert in deze zware omstandigheden?

Hoe sterk komt Pieterse voor de dag? Als we naar het deelnemersveld kijken, zijn de meeste ogen vandaag vooral gericht op de terugkerende Puck Pieterse. Het 21-jarige Nederlandse talent werd dit seizoen tweede in de Wereldbekercross van Waterloo (VS), maar laste nadien een pauze in om te herstellen van het stevige mountainbikeseizoen. In de strijd om de zege krijgt Pieterse straks vooral concurrentie van ploeggenote Ceylin Alvarado en Lucinda Brand. Fem van Empel en Shirin van Anrooij genieten nog van een break en zijn straks nog niet van de partij.

