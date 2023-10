Met de vingers in de neus: Fem van Empel vult ook in Maasmechelen haar mandje

clock 14:35 14 uur 35. Alicia Franck bolt binnen als achtste, zij is eerste landgenote. Annemarie Worst is na een achtervolgingsrace nog net in de top tien beland. . Alicia Franck bolt binnen als achtste, zij is eerste landgenote. Annemarie Worst is na een achtervolgingsrace nog net in de top tien beland.

clock 14:33 14 uur 33 match afgelopen end time Van Empel heerst Daar is Fem van Empel. Ze steekt vier vingers op - het aantal koersen dat ze dit seizoen gereden én gewonnen heeft. Alvarado is op bijna anderhalve minuut een verdiende tweede, Van Alphen vervolledigt het podium.

clock 14:30 14 uur 30. Alvarado heeft er hard voor moeten werken, maar haar tweede plaats kan haar niet meer ontsnappen. Van Alphen gaat een heel knappe derde worden. . Alvarado heeft er hard voor moeten werken, maar haar tweede plaats kan haar niet meer ontsnappen. Van Alphen gaat een heel knappe derde worden.

clock 14:27 14 uur 27. Er verschijnen opnieuw wat paraplu's langs het parcours. Voor deze vrouwencross zal de regen geen bepalende factor meer zijn, maar bij de mannen straks kan het weer misschien nog een rol gaan spelen. . Er verschijnen opnieuw wat paraplu's langs het parcours. Voor deze vrouwencross zal de regen geen bepalende factor meer zijn, maar bij de mannen straks kan het weer misschien nog een rol gaan spelen.

clock 14:23 14 uur 23. Laatste ronde. De bel luidt voor Fem van Empel. Nog één rondje en ze is thuis. . Laatste ronde De bel luidt voor Fem van Empel. Nog één rondje en ze is thuis.

clock 14:22 14 uur 22. Alvarado speelt jojo met Van Alphen, want nu zet ze haar landgenote opnieuw op een handvol seconden. Dit keer definitief? We zouden het haast vergeten, maar ondertussen blijft Van Empel haar voorsprong aan kop vergroten. De overmacht is ontzagwekkend. . Alvarado speelt jojo met Van Alphen, want nu zet ze haar landgenote opnieuw op een handvol seconden. Dit keer definitief?



We zouden het haast vergeten, maar ondertussen blijft Van Empel haar voorsprong aan kop vergroten. De overmacht is ontzagwekkend.

clock 14:18 14 uur 18. In de achtergrond moet Sanne Cant te voet verder, met de fiets over de schouder. Met een kapotte ketting is het natuurlijk moeilijk werken. . In de achtergrond moet Sanne Cant te voet verder, met de fiets over de schouder. Met een kapotte ketting is het natuurlijk moeilijk werken.

clock 14:16 14 uur 16. Foutje Alvarado. Het vet lijkt wat van de soep bij Alvarado, die opnieuw een onnodig foutje maakt. Op de schuine kant gaat ze aan het klungelen, Van Alphen ziet het graag gebeuren en neemt over. . Foutje Alvarado Het vet lijkt wat van de soep bij Alvarado, die opnieuw een onnodig foutje maakt. Op de schuine kant gaat ze aan het klungelen, Van Alphen ziet het graag gebeuren en neemt over.

clock 14:13 14 uur 13. Van Alphen blijft Alvarado binnen bereik houden. De kloof op de vierde plaats loopt richting de halve minuut. . Van Alphen blijft Alvarado binnen bereik houden. De kloof op de vierde plaats loopt richting de halve minuut.

clock 14:10 14 uur 10. Alicia Franck is de eerste landgenote op een zevende plek. Ook gisteren in Ruddervoorde eindigde ze zevende. Marion Norbert Riberolle, zaterdag heel knap derde in Ruddervoorde, miste haar start wat en moet knokken voor een plek in de top tien. De ene dag is de andere niet. . Alicia Franck is de eerste landgenote op een zevende plek. Ook gisteren in Ruddervoorde eindigde ze zevende.



Marion Norbert Riberolle, zaterdag heel knap derde in Ruddervoorde, miste haar start wat en moet knokken voor een plek in de top tien. De ene dag is de andere niet.

clock 14:07 14 uur 07. Na drie ronden breidt Van Empel haar voorsprong uit tot 37 seconden. Alvarado probeert ondertussen Van Alphen definitief van zich af te schudden. De rest van de top tien: Van der Heijden, Bentveld, Schreiber, Franck, Clauzel, Baroni en Casasola. . Na drie ronden breidt Van Empel haar voorsprong uit tot 37 seconden. Alvarado probeert ondertussen Van Alphen definitief van zich af te schudden.



De rest van de top tien: Van der Heijden, Bentveld, Schreiber, Franck, Clauzel, Baroni en Casasola.

clock 14:06 14 uur 06.

clock 14:05 14 uur 05. Wat Van Empel doet is gewoon dominant. Het is wachten op de terugkeer van Puck Pieterse en Shirin van Anrooij om strijd te kunnen zien. Camiel van den Bergh, ploegleider 777. Wat Van Empel doet is gewoon dominant. Het is wachten op de terugkeer van Puck Pieterse en Shirin van Anrooij om strijd te kunnen zien. Camiel van den Bergh, ploegleider 777

clock 14:01 14 uur 01. Een gezwinde Alvarado heeft Van Alphen al snel weer te pakken. Ondertussen controleert Van Empel vooraan, zij kan de risico's nu wat mijden. . Een gezwinde Alvarado heeft Van Alphen al snel weer te pakken. Ondertussen controleert Van Empel vooraan, zij kan de risico's nu wat mijden.

clock 13:58 13 uur 58. Alvarado doet een Iserbytje. De verklaring voor het plotse lossen van Alvarado: een kapotte schoen na een uitschuivertje. Bij de volgende passage in de materiaalpost pakt de Nederlandse uit met een Iserbytje: een snelle schoenwissel. Van Alphen kan zo oprukken naar plek twee, Alvarado moet weer vol aan de bak. . Alvarado doet een Iserbytje De verklaring voor het plotse lossen van Alvarado: een kapotte schoen na een uitschuivertje. Bij de volgende passage in de materiaalpost pakt de Nederlandse uit met een Iserbytje: een snelle schoenwissel.



Van Alphen kan zo oprukken naar plek twee, Alvarado moet weer vol aan de bak.

clock 13:55 13 uur 55. De voorsprong van Van Empel is al aangedikt tot 18 seconden. "Het is gebeurd", orakelt Ruben Van Gucht. Alvarado voelt Van Alphen stilaan naderen. Die drie podiumplekken lijken nu al weg. . De voorsprong van Van Empel is al aangedikt tot 18 seconden. "Het is gebeurd", orakelt Ruben Van Gucht.



Alvarado voelt Van Alphen stilaan naderen. Die drie podiumplekken lijken nu al weg.

clock 13:53 13 uur 53. Van Empel rijdt weg van Alvarado en begint aan haar solo: “Het is gebeurd”. Van Empel rijdt weg van Alvarado en begint aan haar solo: “Het is gebeurd”

clock 13:51 13 uur 51. Van Empel is weg. Lang heeft Alvarado dan toch niet kunnen aanhaken. De rekker is geknapt, Van Empel lijkt vertrokken voor een lange solo. Ondertussen zit de onfortuinlijke Annemarie Worst in de achtergrond op een minuut. Dat is einde verhaal. . Van Empel is weg Lang heeft Alvarado dan toch niet kunnen aanhaken. De rekker is geknapt, Van Empel lijkt vertrokken voor een lange solo.



Ondertussen zit de onfortuinlijke Annemarie Worst in de achtergrond op een minuut. Dat is einde verhaal.

clock 13:49 13 uur 49. Ronde 1. De eerste ronde zit erop. Van Empel heeft al een eerste prikje uitgedeeld, maar van Alvarado is ze nog niet af. In de achtergrond heeft Van Alphen zicht losgerukt van de rest. . Ronde 1 De eerste ronde zit erop. Van Empel heeft al een eerste prikje uitgedeeld, maar van Alvarado is ze nog niet af. In de achtergrond heeft Van Alphen zicht losgerukt van de rest.