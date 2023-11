LIVESTREAM: Lucinda Brand viert rentree in Wereldbeker in Dendermonde

Alsof ze nooit is weggeweest, zo ploegt Brand door de smurrie van Dendermonde. De Nederlandse slaat meteen een bres. Alvarado heeft dat in de smiezen en zet een jachtpartij op gang.

De rensters zijn losgelaten! Van der Heijden duikt als eerste het veld in. Brand heeft haar start niet gemist en neemt meteen over van Van der Heijden.

10 uur 19. Comeback van Brand. Dendermonde is de eerste cross van het seizoen voor Lucinda Brand (Baloise Trek Lions). De Nederlandse kwam begin september ten val in een wegkoers, liep een schouderblessure op en onderging een operatie. 2 maanden later viert Brand (34) haar rentree in Dendermonde, de cross die ze al 2 keer wist te winnen. .