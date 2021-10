Red Panthers dwingen Duitsland opnieuw op de knieën in Ukkel

De Belgische hockeyvrouwen hebben voor de tweede keer in evenveel dagen de maat genomen van Duitsland in de Hockey Pro League. De Panthers kwamen voor de rust op een dubbele voorsprong dankzij twee goals van Vanden Borre op strafcorner. Na een aansluitingstreffer werd het nog even bibberen, maar De Mot trok de zege over de streep.