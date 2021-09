LIVESTREAM: Meetingrecords voor Cherry en Hassan, springt Duplantis naar WR?

21:33 21 uur 33. Ilana Hanssens schuift nog een plaatsje op en wordt 7e op de 400m. De Nederlandse Maureen Ellsworth is gediskwalificeerd. . Ilana Hanssens schuift nog een plaatsje op en wordt 7e op de 400m. De Nederlandse Maureen Ellsworth is gediskwalificeerd.

21:27 21 uur 27. Laus triomfeert na ultieme inspanning! Camille Laus troeft Saalberg af na een spannende eindsprint. Ze wint in 52"34, haar beste tijd dit seizoen. Ook de derde plaats gaat naar Nederland met Bouma. Couckuyt is 4e in 53"68, Depuydt 7e in 55"37 en Hanssens 8e in 56"27.

21:25 21 uur 25. Belgie-Nederland op de 400m. De 400m bij de vrouwen wordt een duel tussen België en Nederland met enkel deelneemsters uit de Lage Landen. Belgian Cheetahs Camille Laus en Paulien Couckuyt verdedigen met Manon Depuydt en Ilana Hanssens de Belgische kleuren. Laura de Witte,Eveline Saalberg, Andrea Boumaa en Maureen Elsworth zijn de Nederlandse concurrentes.

21:24 21 uur 24. Mahuchikh is als enige over 2,02m gegaan in het hoogspringen. Is de Oekraïense op weg naar winst?

21:23 21 uur 23. Duplantis blijft foutloos. We zitten intussen aan 5,91m in het polsstokspringen. Duplantis, tot dusver foutloos, is er voorlopig als enige over gegaan. Nilsen faalde bij zijn eerste poging, KC Lightfoot zit al aan 2 missers.

21:21 21 uur 21. Ze zijn langs mijn oren gevlogen, maar het was superleuk om hier te lopen. 200m is niet mijn afstand, maar ik heb er het beste uitgehaald. Ik ging kapot van de stress voor de start, bij de 100m heb ik dat nooit. Rani Rosius.

21:20 21 uur 20. Rosius: "Ik ging kapot van de stress voor de start". Rosius: "Ik ging kapot van de stress voor de start"

21:18 21 uur 18. Vervaet: "Eindelijk in een vol stadion, zalig gevoel". Vervaet: "Eindelijk in een vol stadion, zalig gevoel"

21:17 21 uur 17. McSweyn snelt naar de winst in 3'33"20 op de 1.500m. McSweyn snelt naar de winst in 3'33"20 op de 1.500m

21:16 21 uur 16. Australië regeert op de 1.500m. Katir voert lang het commando, maar het is de Australiër McSweyn die uiteindelijk naar de winst snelt in 3'33"20. Zijn langenoot Hoare legt beslag op de tweede plaats, de derde stek is voor Rozmys. Debjani komt helemaal niet in de buurt van zijn BR. Hij wordt 11e in 3'43"08. Vermeulen is 12e in 3'53"36.



Debjani komt helemaal niet in de buurt van zijn BR. Hij wordt 11e in 3'43"08. Vermeulen is 12e in 3'53"36.

21:13 21 uur 13. Broeders faalt bij zijn derde poging op 5,85m. Broeders faalt bij zijn derde poging op 5,85m

21:12 21 uur 12. Exit Broeders. Voor Broeders is het polsstokspringen voorbij, hij faalt bij zijn derde poging op 5,85m. Duplantis, Nilsen en Lightfoot slaagden er als enigen in om wel die hoogte te bedwingen.

21:11 21 uur 11. Debjani mikt op BR op de 1.500m. Ismael Debjani maakt zich klaar voor zijn 1.500m. Stevige concurrentie daar met onder meer de Keniaan Abel Kipsang en de Spanjaard Mohamed Katir. Debjani verbeterde dit jaar zijn BR tot 3'33"06 en kan vanavond de eerste Belg worden die onder 3'33 duikt. Met Jochem Vermeulen staat er nog een Belg aan de start.

21:10 21 uur 10. Vidts: "Het was heel leuk, maar ze lopen we heel snel". Vidts: "Het was heel leuk, maar ze lopen we heel snel"

21:08 21 uur 08. Heruitgave olympische strijd in hoogspringen. Het hoogspringen bij de vrouwen wordt een strijd tussen de top 3 van Tokio. Lasitskene en McDermott gingen bij hun eerste poging over 2m, Mahuchikh had daar 2 pogingen voor nodig.

21:08 21 uur 08. Voorlopig geen problemen voor Duplantis, de Zweed gaat makkelijk over 5,85m. Broeders is daar nog niet in geslaagd, hij waagt straks zijn derde en laatste poging.

21:05 21 uur 05. Mboma pakt na een knappe remonte de winst op de 200m. Mboma pakt na een knappe remonte de winst op de 200m

21:04 21 uur 04. Mboma pakt uit op de 200m. Mboma snelt na een knappe remonte naar de winst op de 200m. De 18-jarige Namibiaanse klokt af in 21"84. Jackson is tweede, Asher-Smith maakt het podium compleet. Richardson mag dan de meeste présence hebben, vanavond komt ze tekort en moet ze vrede nemen met de 4e plek. Vervaet wordt 6e in 23"28, Rosius is 8e en laatste in 23"79.



Vervaet wordt 6e in 23"28, Rosius is 8e en laatste in 23"79.

21:01 21 uur 01. Vuurwerk op de 200m? De 200m bij de vrouwen is een beetje onthoofd door de late afzegging van olympisch kampioene Elaine Thompson-Herah, maar het zou desondanks het topnummer van de avond kunnen worden. Met Christine Mboma is de zilveren medaillewinnaar van Tokio van de partij en ook toppers als Shericka Jackson, Sha'Carri Richardson en wereldkampioene Dina Asher-Smith komen dadelijk aan de start. Rani Rosius en Imke Vervaet houden de Belgische eer hoog.



Met Christine Mboma is de zilveren medaillewinnaar van Tokio van de partij en ook toppers als Shericka Jackson, Sha’Carri Richardson en wereldkampioene Dina Asher-Smith komen dadelijk aan de start. Rani Rosius en Imke Vervaet houden de Belgische eer hoog.