Domper voor Memorial: blikvangers Thompson, Ingebrigtsen en Warholm haken af

Met Ingebrigtsen, Thompson en Warholm verliest de Memorial drie absolute smaakmakers van de voorbije Olympische Spelen.



Thompson-Herah, de eerste vrouw in de geschiedenis die haar olympische titels op de 100 en 200 meter wist te behouden in Tokio, mag wegens een peesblessure geen bochten lopen van haar medische staf. Zo valt haar deelname aan de 200 meter in het water.



De Noren Ingebrigtsen en Warholm roepen vermoeidheid in. Warholm brak dit seizoen liefst twee keer het wereldrecord op de 400 meter horden en won ook goud in Tokio. Dat laatste deed zijn landgenoot Ingebrigtsen ook op de 1.500 meter.



"Het is uiteraard jammer, maar het is zo", zegt organisator Cédric Van Branteghem over de afzeggingen. "We weten dat er een risico bestaat dat atleten zich terugtrekken want de Memorial is op het einde van het seizoen, na de grote kampioenschappen. Toch hebben we nog steeds een mooi programma. We blijven positief."



Wél van de partij vrijdagavond in Brussel is Nafi Thiam. De Olympische kampioene in de zevenkamp is hersteld van een nekblessure en kijkt ernaar uit om zich te tonen aan het Belgische publiek in het hoogspringen.

"Ik zal op volle kracht zijn voor mijn laatste competitie van het jaar", verzekert ze.