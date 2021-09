Vrijdag is het Memorial. Met deze explainers over polsstokspringen, hordelopen en de aflossing bent u helemaal mee

Hanne Claes: "Het is hordelopen, niet springen"

Hanne Claes vertelt bij Ruben Van Gucht in geuren en kleuren over de 400 meter horden. De Belgisch kampioene op die afstand deelt haar inzichten over de paslengte, de switch van het aanvalsbeen en de racetactiek.

"Ik zet normaal gezien 15 stappen tussen 2 horden. Maar heel veel vrouwen doen het in 13 stappen. Dat is puur op automatisme. Die paslengte is wel groter dan op de 400 meter zonder horden. Mijn afzetpunt is 1m80 voor de horde. Dat lijkt best ver, maar op volle snelheid is dat niet zo extreem."



"Tactiek? Die is er niet echt. Het is een langgerekte sprint die je zo lang mogelijk moet volhouden. Je kan moeilijk inhouden in het begin en alles geven op het einde. Vanaf de 8e horde wordt meestal het verschil gemaakt."