Thiam neemt na de Memorial een lange pauze: "Nood aan volledig loskoppelen"

"Wat mijn prestatie betreft, viseer ik geen bepaalde hoogte. Ik leg mezelf geen limiet op. Alles wat ik wil, is om zo lang mogelijk in competitie te blijven om zo de energie van het publiek te voelen. Als de wedstrijd niet in Brussel had plaatsgevonden, had ik zeker en vast niet deelgenomen."

Wat mogen we verwachten van Thiam? "Het hoogspringen is de wedstrijd die me in deze periode van mijn seizoen het beste past, omdat het degene is waar ik mij het meest comfortabel bij voel", verklaarde Thiam haar beslissing.

"Het was een moeilijk jaar met al die kleine probleempjes die ik had", zei Thiam vandaag op een persconferentie. "Deelnemen aan de Memorial Van Damme en het Belgische publiek terugzien, is een mooie manier om mijn seizoen af te sluiten. Ik kijk ernaar uit en hoop dat er veel mensen zullen zijn."

Morgen is hét uithangbord van de Belgische atletiek er ook bij op de Memorial Van Damme in Brussel. Ze neemt er deel aan het hoogspringen, waar ze het opneemt tegen de voltallige top 5 van de Olympische Spelen.

Voor Thiam was 2021 een meer dan geslaagd jaar. Ze pakte in Polen eerst de Europese indoortitel op de zevenkamp, waarna ze in Tokio met succes haar olympische titel verdedigde. Geen enkele Belg deed haar dat ooit voor op de Spelen.

"Ik las na de Memorial een lange rustpauze in"

Op 22 augustus ging Thiam normaalgesproken deelnemen aan de atletiekmeeting van Eugene in de Verenigde Staten. In allerlaatste instantie liet ze echter verstek gaan wegens nekklachten. De pupil van Roger Lespagnard verzekerde dat ze er vrijdag wel degelijk bij zal zijn.

"Mijn nek raakte geblokkeerd tijdens de nacht. In de opwarming had ik geen last tijdens mijn aanloop, maar wel toen ik viel. Het was frustrerend om de wedstrijd vanuit de tribunes te moeten volgen, zeker omdat ik er zo'n lange reis had opzitten."

"Langs de andere kant heeft het me wel in staat gesteld om de installaties te bekijken in het kader van de wereldkampioenschappen in 2022 (die tussen 15 en 24 juli in Eugene plaatsvinden). De omstandigheden zullen excellent zijn en dat motiveert me."

Het WK staat dan ook met stip genoteerd in Thiams agenda. "Maar eerst en vooral ga ik een lange rustperiode inlassen. Ik heb er bijna twee jaar onafgebroken trainingsarbeid opzitten. Ik heb er nood aan om me even volledig los te koppelen om er zo volgend jaar weer vol tegenaan te kunnen gaan", besloot Thiam.