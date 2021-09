Duplantis en Hassan willen schitteren op de Memorial: "Blij dat er opnieuw publiek is"

"Hou van het Koning Boudewijnstadion"

Voor Duplantis, "Mondo" bijgenaamd, is 2021 een boerenjaar geweest. Hij pakte in Polen de Europese indoortitel, waarna hij in Tokio de puntjes op de i zette met zijn eerste olympische titel.

"Tijdens de Spelen was er veel druk en stress", vertelde de 21-jarige vedette vandaag op een persconferentie. "Toen ik naar Zweden terugkeerde met mijn gouden medaille, was de ontvangst die ik kreeg buitengewoon. Het was irreëel. Ik had er geen benul van hoe belangrijk die medaille was voor Zweden."

In het Koning Boudewijnstadion wil Duplantis zijn eigen wereldrecord aanvallen. Dat staat sinds begin 2020 op 6,18m. "Sinds ik aan atletiek doe, wil ik elke competitie iets speciaals neerzetten. Om een wereldrecord te verbeteren moeten alle omstandigheden juist zijn."

"Ik voel dat ik in een goeie vorm ben om het te doen lukken, maar het wordt niet gemakkelijk. Ik ga mijn best doen."



De jonge Duplantis rekent op de steun van het Belgische publiek. "We hebben de energie van de fans gemist en ik ben blij te kunnen deelnemen aan een wedstrijd met fans. Bovendien hou ik erg van het Koning Boudewijnstadion, waar veel geschiedenis is geschreven."