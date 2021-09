5 (en een halve) reden om straks naar de Memorial Van Damme te kijken

Vanaf 19.50 u: hoogspringen bij de vrouwen

20.11 u: mijl bij de vrouwen

21.04 u: 200m bij de vrouwen

Die laatste is de nieuwe Amerikaanse sprintsensatie, die Tokio miste na een positieve dopingcontrole op het gebruik van cannabis. In Brussel wil ze voor het eerst onder de 22 seconden lopen. Als ze de cannabis achterwege laat, gaat dat zeker lukken.

20.23 u: 100m bij de mannen

In Brussel wil hij orde op zaken zetten, maar of hij zijn landgenoot Fred Kerley, de zilveren medaille van Tokio, achter zich kan houden, dat wordt afwachten.

Vanaf 19.20 u: polsstokspringen bij de mannen

En dan, op het einde van de meeting, zien we Armand Duplantis naar het wereldrecord springen met de polsstok. De rock-'n-roll Zweed is in vorm en wil iets “speciaals” doen op de Memorial.

In Parijs, vorige week, ging hij over 6,01 meter, een centimeter beter dan het meeting record in Brussel, dat hij vorig jaar vestigde. De kans dat “Mondo” over 6.19 (nieuw WR) springt, is uiteraard klein, maar ze bestaat. Als Duplantis in vorm is, de omstandigheden heel goed zijn, dan kan het wereldrecord op elke meeting sneuvelen.

De jonge Zweed kent zijn limieten nog lang niet. Dus waarom niet vanavond in een kolkend Koning Boudewijnstadion. De grote hoogtes komen er allicht aan om iets voor 22 uur.