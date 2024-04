Rally van Kroatië: WK-leider Thierry Neuville sluit dag 1 af op gedeelde leidersplek

Thierry Neuville sloeg in de ochtendsessie (van 4 ritten) een gat van 8,6 seconden op zijn eerste achtervolger Elfyn Evans. Na de middag diepte Neuville zijn kloof nog wat verder uit tot een dikke 10 seconden.



Maar in de 6e rit ging het mis. Neuville reed lek en moest daardoor 10 seconden inboeten op Evans, die zo tot op 1 tiende van een seconde naderde.



In de voorlaatste rit ging de vliegensvlugge Evans zelfs op en over Neuville. Maar in de afsluitende 23,63 lange rit sloeg onze landgenoot terug. Beide rijders tellen na 8 ritten krak dezelfde tijd.