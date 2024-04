"Iemand recepten voor smoothies?": Reusser breekt kaak, gehoorgangen en 8 tanden bij val in de Ronde

De race bij de vrouwen was amper begonnen of Marlen Reusser zat al langs de kant na een stevige valpartij. "Er viel een renster voor mij en ik kon haar onmogelijk nog ontwijken", vertelt ze.

Bij een eerste onderzoek in een ziekenhuis in ons land was al duidelijk dat ze haar kaak gebroken had bij de val. Vandaag ging ze voor verder onderzoek naar het ziekenhuis in Bern in haar thuisland. Daar bleek dat ze ook 8 tanden en haar beide gehoorgangen gebroken had.

Morgen gaat ze onder het mes en daarna begint ze aan haar revalidatie.

"Lachen, eten en praten gaat moeilijk. Alles wat ik leuk vind", schrijft ze op Instagram. "Heeft er iemand goede recepten voor smoothies?"

Ze verliest er voorlopig haar goede humeur niet bij, maar zal de rest van het voorjaar wellicht aan de kant staan.