Elisa Longo Borghini: "Ik mocht naar Shirin van Anrooij rijden, zij wachtte ook"

Vreemde tactiek, maar de winnaar heeft altijd gelijk. Elisa Longo Borghini (32) snelde in de finale van de Ronde van Vlaanderen naar haar ploeggenote en koploopster Shirin van Anrooij. "De ploegleider zei me dat te doen", vertelt de Italiaanse winnares. "Gelukkig winnen we", reageert Van Anrooij.

Op die manier beende ze wel Shirin van Anrooij bij, die met haar 22 lentes de jongste winnares van de Ronde had kunnen worden.



"Jeroen zei me dat te doen, Shirin wachtte ook op me. Het was ons plan", reageert een dolblije Longo Borghini, die de loftrompet over haar teamgenote steekt.



"Shirin is een brommer. En de ploegleiding vuurde me heel mooi aan. Ik viel even weg door een lekke band en daar gingen we erg goed mee om.