Speelt gebrek aan frisheid Lotte Kopecky parten? "Ze mist explosiviteit op de sleutelmomenten"

Ze droomde van een derde zege op een rij in haar wereldkampioenentrui met rugnummer 1, maar na een moeilijke Ronde van Vlaanderen eindigde Lotte Kopecky 5e. Onze analisten proberen te duiden waarom Kopecky niet zo outstanding is als vorig jaar.

"Vanaf de zijlijn heb ik het gevoel dat ze dat mist. Het is belangrijk om deze week de riem er even af te doen en om met een open blik naar Roubaix te gaan."

"Dat kan ze lange tijd aanhouden, maar het verschil maak je in die minuten waarbij je in overdrive kan gaan."

"Lotte was heel vroeg heel goed in de Emiraten, maar ze heeft er niet volledig de vruchten van geplukt in de Omloop (waar ze 2e werd na Marianne Vos)."

Lotte moet snel voor haar eigen tempo kiezen. Dat kan ze lange tijd aanhouden, maar het verschil maak je in die minuten waarbij je in overdrive kan gaan. Vanaf de zijlijn heb ik het gevoel dat ze dat mist.

Lotte moet snel voor haar eigen tempo kiezen. Dat kan ze lange tijd aanhouden, maar het verschil maak je in die minuten waarbij je in overdrive kan gaan. Vanaf de zijlijn heb ik het gevoel dat ze dat mist.

Ook Marijn de Vries had kort voor de Ronde nog een lange babbel met de wereldkampioene. "Ik vond haar heel ontspannen. Daar ligt het dus niet aan, al is het wel een ander seizoen dan vorig jaar. Nu is ze wereldkampioene en alle randzaken beïnvloeden je."

Kopecky is nog altijd haar eigen trainer. Moet die aanpak misschien bijgeschaafd worden? "Het is haar keuze en tot nu toe is die goed geweest. Ze doet het al anderhalf jaar en het is de beste periode uit haar carrière."

"Zelf zou ik misschien toch iemand nauwlettend laten meekijken, maar iedereen denkt anders. Niet vergeten: zaterdag in Roubaix kan het al helemaal anders zijn, hé."

Ook Greg Van Avermaet oordeelt dat "de lijn zich doortrekt": "Lotte is goed, maar ze heeft de topvorm niet te pakken en dat is nodig om de Ronde te winnen."

"Ze heeft wel nog mooi gewerkt voor haar ploeg. Je zag in de finale toch ook weer haar sterkte. Ze loste, maar ze kwam terug en ze reed de groep nog mee uit elkaar: indrukwekkend. Op zich heeft ze een hele mooie koers gereden."