Lotte Kopecky vloekt op de Koppenberg: "Ik was geen 100 procent en mentaal was het moeilijk"

Het is geen hattrick geworden voor Lotte Kopecky. De wereldkampioene leek zich nooit kiplekker te voelen tijdens de Ronde van Vlaanderen. "Mentaal was het moeilijk, ja. Je loopt achter de feiten aan en je voelt dat je bergop tekort komt", gaf ze eerlijk toe.

"We hebben gestreden en verloren. Maar ik denk wel dat we trots moeten zijn dat we niet hebben opgegeven."

Wat dacht Kopecky op de Kwaremont? "F*ck", vloekte ze nog eens. "Zeker als je ziet dat er 10 à 15 vrouwen wegreden. Maar in de Ronde geef je niet op."

"Dat is redelijk goed gelukt, maar meer zat er niet in toen ze aangingen op de Kwaremont."

"Demi en ik stonden er te voet en voorin zaten veel toppers. Dat gat kan je niet zomaar dichten. Ik voelde me zelf ook geen 100 procent. Ik heb gecommuniceerd en ben blijven rijden om nog iets op te knappen."

"Ik weet het niet ... Ja, de Koppenberg ... Waar het voor ons vorig jaar heel goed liep, was het nu minder", zocht Lotte Kopecky naar de juiste woorden.

Ploeggenote Demi Vollering baalde vooral van het lopen op de Koppenberg. "We wisten dat het er zou kunnen gebeuren, maar we moesten er veel te vroeg af. Dat was balen."

"Ik wachtte boven op Lotte om samen terug te keren, maar het duurde even te lang. Ik sprong daarna wel nog solo naar de kopgroep, maar dat kostte me veel te veel energie. Daarna was het finito."

"Ik besliste op instinct om bij Lotte te blijven op de top van de Koppenberg. Achteraf had ik misschien meteen voluit zelf moeten doorrijden, wetende dat Lotte niet zo top was. Maar dat wisten we daar nog niet."

"Wachten was misschien niet zo slim. Als ik voorin was teruggekeerd, dan zou het waarschijnlijk eerder zijn stilgevallen en kon zij makkelijker terugkeren."

"Op Lotte wachten was in dat opzicht misschien een verkeerde keuze, maar ik denk altijd dat we met z'n tweeën sterker zijn. Daarom doe ik het automatisch."