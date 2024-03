Lokeren-Temse bereidt zich al voor op (onverhoopte) promotie: "We moeten nu twee tandjes bijsteken"

za 30 maart 2024 13:01

Lokeren-Temse heeft ambities om opnieuw een vaste waarde te worden in het profvoetbal. Het verzekerde zich onlangs van promotie naar de Challenger Pro League. "De licentie zal in orde komen", zegt voorzitter Hans Van Duysen.

Eerste Nationale nadert de apotheose. Met leider La Louvière en Lokeren-Temse zijn al twee teams zeker van promotie naar het profvoetbal. De twee ploegen ontmoeten elkaar vanavond. In het klassement staan ze op amper één punt van elkaar. "Wie kampioen wordt? Dat antwoord moet ik u verschuldigd blijven", vertelt trainer Hans Cornelis.

Ambitieus overgangsjaar

Maar hoe is Lokeren-Temse opnieuw geklommen naar het profniveau? "Met de hulp van Temse", zegt Hans Van Duysen. "Dankzij hen hebben we na het faillissement een doorstart gemaakt." Dat faillissement dateert nog maar van 4 jaar geleden. "We wilden beginnen met een overgangsjaar in Tweede Nationale. Dat werd nog uitgesteld door corona", duidt Van Duysen. In 2023 promoveerde Lokeren-Temse op overtuigende manier. Daardoor speelt het dit seizoen in Eerste Nationale. Oorspronkelijk was ook dat bedoeld als overgangsjaar. "Ik hoopte op een zo goed mogelijk seizoen. Intern was er wel de doelstelling om bij de top 6 te geraken."

Als iedereen er zich dubbel voor plooit, bekom je dit resultaat. voorzitter Hans Van Duysen

Lokeren-Temse heeft die plek in de top 6 te pakken. Op 7 speeldagen van het einde is het zelfs al zeker van een tweede promotie op rij. Trainer Hans Cornelis, bezig aan zijn tweede seizoen bij Lokeren-Temse, ziet het niet als een huzarenstukje. "Ik weet dat er goed gewerkt wordt en dat we kwaliteit aan spelers hebben. Toch had ik niet verwacht om nu al zeker te zijn van promotie." Ook voorzitter Van Duysen is enthousiast. "Blijkbaar hebben we ons huiswerk zeer goed gedaan. Het is onverhoopt, maar voetbal is onvoorspelbaar. Als iedereen er zich dubbel voor plooit, dan bekom je dit resultaat."

Hans Cornelis leidde Lokeren-Temse van Tweede Nationale naar de Challenger Pro League.

2.000 documenten

Sportief is Lokeren-Temse al zeker van promotie, administratief nog niet helemaal. Het moet namelijk nog een licentie krijgen. "Vroeger dan verwacht komt er nu een hele boterham bij", zegt voorzitter Hans Van Duysen. "Het is niet zomaar twee papiertjes. We hebben meer dan 2.000 documenten ingediend om de licentie te halen." Niet alles was even evident. "Voor het stadion waren en zijn inspanningen nodig. We hebben een mooie en grote infrastructuur, maar sommige delen zijn verouderd." "Die delen van het stadion kregen een opfrisbeurt. Kleine problemen moesten weggewerkt worden. Dat gebeurde met steun van de stad en andere stakeholders." Van Duysen stelt de supporters gerust: "De licentie zal in orde komen."

Binnenkort is er opnieuw regelmatig profvoetbal te zien op Daknam.

Streven naar stabiliteit

De promotie naar de Challenger Pro League is dus (bijna) een feit. Nu ligt er wel nog werk op de plank richting volgend seizoen. "Het is een uitdaging, want de stap is groot. We zijn bezig met de samenstelling van het team van volgend jaar", zegt voorzitter Hans Van Duysen. Ook trainer Hans Cornelis beseft dat er versterking nodig is. "We zijn op zoek naar meer profs. Als je wil concurreren met de rest, moet je die stap zetten." Stappen zetten doet Lokeren-Temse met een breed team. "Hier zijn nog veel mensen van het vroegere Lokeren. Zij hebben meegedraaid op het hoogste niveau, dus het is een eenvoudigere aanpassing", aldus Van Duysen.

Schrik is geen goede raadgever. trainer Hans Cornelis

Verandering van niveau betekent ook een andere manier van werken. "We zullen overstappen naar dagtrainingen. De club moet en kan zich aanpassen", vertelt de voorzitter van Lokeren-Temse. De Oost-Vlaamse club gaat met ambities naar de Challenger Pro League. "We zijn overtuigd dat we een team kunnen samenstellen om mee te spelen in 1B." "Schrik is geen goede raadgever. Er is wel besef dat het een grote stap is", klinkt het bij de coach die ook volgend jaar Lokeren-Temse traint. "We moeten twee tandjes bijsteken", is voorzitter Van Duysen duidelijk. "Volgend seizoen ontmoeten we doorwinterde profploegen. We zullen ons weren als duivels in een wijwatervat." Resultaten zijn belangrijk, maar Lokeren-Temse zoekt vooral stabiliteit. "Het liefst zouden we elke week top zijn. Je kan eens een uitschieter hebben, maar daar schiet je weinig mee op", besluit trainer Hans Cornelis.

