Een prangende driestrijd en leiders met overschot: dit is de stand van zaken in de buitenlandse competities

Het einde van de interlandbreak betekent het begin van de slotfase in de verschillende voetbalcompetities. In de meeste toplanden lijkt de kampioen al bekend te zijn. De spanning is vooral te zoeken in Engeland, waar een driestrijd richting apotheose gaat.

Nagelbijter in Premier League

Voor spanning moet je in de Premier League zijn. Arsenal, Liverpool en Manchester City staan op amper 1 punt van elkaar. Ze moeten nog 10 matchen afwerken, maar ze lijken elkaar geen duimbreed toe te geven. Arsenal was voor de interlandbreak de ploeg in vorm. Na 1 op 9 eind 2023 won het al zijn 8 matchen sinds Nieuwjaar. Daar waren vaak ruime zeges bij. Liverpool staat op gelijke hoogte met leider Arsenal. Begin februari verloor het voor het laatst in de competitie tegen... Arsenal. Jürgen Klopp, die na dit seizoen Liverpool verlaat, zal zijn club nog een afscheidscadeau willen geven.



De voorlopige derde is Manchester City. De machine van de titelverdediger lijkt nog niet op volle toeren te draaien, al is het wel ongeslagen sinds begin december. Met een (bijna) volledig fitte Kevin De Bruyne kan Man. City misschien nog een extra stap zetten om het punt achterstand goed te maken. Zondag is er meteen een belangrijk rechtstreeks duel tussen Manchester City en Arsenal. Dat is meteen de laatste keer dat 2 titelkandidaten elkaar ontmoeten. In de 9 speeldagen daarna treffen Arsenal, City of Liverpool elkaar niet meer.

Een Kevin De Bruyne in topvorm kan Man City naar de titel leiden.

Real Madrid ongenaakbaar in Spanje

In Spanje deelt Real Madrid de lakens uit. Lang leek Girona aan te klampen, maar de seizoensrevelatie zakte weg in de voorbije weken. Real Madrid gaat ongestoord verder in de competitie. Sinds 24 september verloor het niet meer. Na een 7 op 21 lijkt voor concurrent Girona plek 2 het hoogst haalbare. De titel is nog lang niet binnen voor Real Madrid, maar 8 punten is al een geruststellende voorsprong. Eerste achtervolger Barcelona ligt op de loer, want het heeft de vorm te pakken. Het won 6 keer in de laatste 8 matchen. Winst in de Clasico (21 april) kan voor een ommekeer zorgen. Dan moet het wel Real Madrid verslaan op Bernabeu. Voor het vierde ticket voor de Champions League zal Atletico Madrid nog moeten knokken tegen Athletic Club, dat 1 puntje meer telt. De ploeg van trainer Diego Simeone zit dit seizoen in de kwartfinales van het kampioenenbal.

Jude Bellingham (Real Madrid) is topschutter in La Liga met 16 doelpunten.

Doorbreekt Leverkusen de Bayern-hegemonie?

Zoals vaak is er weinig spanning in de Bundesliga, maar deze keer is er een andere hoofdrolspeler. Na 11 titels op een rij voor Bayern München stevent Bayer Leverkusen af op de eerste prijs. 22 zeges en 4 gelijke spelen is het indrukwekkende competitierapport van Bayer Leverkusen. Onder leiding van Xabi Alonso verloor het zelfs nog niet in de Bundesliga, de beker én de Europa League. Bayern München heeft 10 punten minder dan Leverkusen. Zonder een vormdip van de leider lijkt een comeback haast onmogelijk. Der Rekordmeister moet ook achterom kijken. Stuttgart wil zijn verrassend sterke seizoen verzilveren met een plek hoog in het klassement, als derde telt het 4 punten achter.

Kan Deniz Undav (ex-Union) met Stuttgart naar de Champions League?

Inter op eenzame hoogte

In de Serie A is de minste spanning om de titel. Inter heeft de voorbije maanden de macht gegrepen in de Italiaanse competitie. Eerste achtervolger AC Milan volgt op 14 punten van de stadsrivaal. Vanaf Nieuwjaar won Inter 10 competitiematchen op een rij. De draw tegen Napoli vlak voor de interlandbreak was het eerste puntenverlies in bijna 3 maanden. De vraag lijkt niet meer of, maar wanneer Inter de titel zal pakken. Het schema van de komende weken valt ook mee met vooral duels tegen ploegen uit de rechterkolom. Als de bonus op Milan niet kleiner wordt, kan Inter kampioen worden na de derby op 22 april. Voor Milan zou dat nog een prestigeduel zijn. Verder is het uitkijken naar Rode Duivels Romelu Lukaku (Roma) en Charles De Ketelaere (Atalanta). Kunnen zij nog in de buurt komen van een CL-ticket (top 4)? Roma is nu 5e, Atalanta 6e.

Niemand is dit seizoen opgewassen tegen Inter.

Perikelen rond Mbappé houden PSG niet tegen

Ook over de kampioen in de Ligue 1 lijkt geen twijfel meer te bestaan. Paris Saint-Germain moet niet excelleren in de Franse competitie om ruim aan de leiding te staan. Vooral de samenwerking met sterspeler Kylian Mbappé loopt niet als een trein. Bij een wissel plaatsnemen op de bank, volledige matchen niet spelen... Alles lijkt te wijzen op een vertrek van de Fransman.