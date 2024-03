De uitdovende verstandsrelatie tussen Kylian Mbappé en PSG, ego’s die niet met én zonder elkaar kunnen

di 5 maart 2024 11:49

Een gebroken relatie sleept zich naar het einde. Nu duidelijk is dat Kylian Mbappé naar een nieuwe liefde trekt, beloven de laatste maanden bij PSG ongemakkelijk te worden. Paradoxaal genoeg hebben beide partijen elkaar nog even nodig. Welkom in een onhandige situatie met soap-potentieel.

What a difference a day made.



Op 14 februari is Kylian Mbappé de gevierde man bij PSG door de score te openen in de heenmatch tegen Real Sociedad (2-0). De kwartfinale wacht. Maar een dag later lekt het nieuws uit dat de Fransman zijn voorzitter Nasser Al-Khelaïfi meedeelde dat hij na het seizoen vertrekt in Parijs. Real Madrid wacht. Die aankondiging heeft - om het nog zacht uit te drukken - een onaangenaam spanningsveld gecreëerd rond het Parc des Princes.

Gedeukte ego's

U moet weten: machtige figuren als Al-Khelaïfi zijn het gewend om altijd hun zin te krijgen.



Beckham? Ibrahimovic? Neymar? Messi? Als de Qatarese eigenaars een straffe transfer wilden regelen, deden ze dat ook. Lukte eveneens: Mbappé jarenlang uit de handen van Real Madrid houden. Tot nu, dus. Als regisseur van zijn eigen succesfilm bepaalt de spits nog maar eens zijn eigen weg. Maar dat PSG zijn laatst overgebleven wereldster en absolute uithangbord ziet vertrekken, zorgde toch voor een bluts in de reputatie en het ego van de fiere club. Zeker omdat de Fransman straks transfervrij wegwandelt.

Sindsdien is het passionele huwelijk tussen Mbappé en PSG overgegaan in een verstandsrelatie. Eentje waarin de status van de spits - ondanks zijn klasse - ontegensprekelijk veranderd is door het aanstaande vertrek. Plots is het fenomeen niet meer incontournable bij de Franse landskampioen. Terwijl kenners van het huis vroeger soms lachten dat Mbappé naast speler ook technisch directeur en trainer van PSG was, moet hij zich nu schikken naar zijn oversten. In het competitieduel tegen Rennes maakte coach Luis Enrique dat een eerste keer duidelijk door Mbappé (ondanks een achterstand) naar de kant te halen in minuut 65.



Afgelopen vrijdag maakte de Spanjaard het nog bonter. Op verplaatsing bij AS Monaco liet Enrique zijn recordschutter tijdens de rust in de kleedkamer.

Oké, Mbappé was niet goed. Maar een wissel bij de rust? 't Is iets dat je een supervedette niet moet flikken. Nog iemand met een gedeukt ego... Met een pokerface liep Mbappé al lachend en telefonerend door de catacomben van het stadion. Om vervolgens de tweede helft in een skybox naast mama en makelaar Fayza Lamari te volgen in plaats van met zijn ploegmaats op de bank.

Water bij de wijn

Pfiew, zo worden het nog lange laatste maanden voor de betrokkenen. Uiteraard moest Enrique zijn veelbesproken vervangingen ook verdedigen tegenover de pers. "Vroeg of laat moeten we eraan wennen om ook zonder Kylian te spelen", klonk het veelzeggend. "En als trainer is het altijd mijn doel om de beste oplossing voor het team te vinden. Dit vond ik nu het beste." Aangezien een zoveelste Franse landstitel een evidentie lijkt - PSG telt 9 punten voorsprong op revelatie Brest - bouwt de Spaanse coach liever nu al aan het tijdperk na Mbappé. Al herinneren journalisten hem er maar al te graag aan dat de superster deel uitmaakt van zijn team. Zo ook op de persconferentie voor de CL-match tegen Real Sociedad. Vraag na vraag over Mbappé werd afgevuurd. De eersten werden met het nodige cynisme beantwoord - "Ik zeg toch gewoon wat ik wil, het maakt niet uit", daarna gebaarde hij dat de tolk de vragen van de Franse pers over de spits niet meer moest vertalen naar het Spaans.

