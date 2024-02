"De Spaanse competitie is beslist voor de komende jaren": luister of kijk naar nieuwe 90 minutes

"Knock-outwedstrijden blijven wel iets apart, ik zou vooral niet met die ploeg in een competitie willen zitten. De Spaanse competitie is echt klaar voor de komende jaren", denkt ook Kerkhofs.

Het zou ervoor zorgen dat de Koninklijke over ongeziene weelde beschikt. Met ook onder anderen Vinicius Junior, Bellingham, Rodrygo, Valverde, Camavinga, Tchouameni, Alaba, Eder Militao en Courtois is er al kwaliteit genoeg bij Real.

Voetbalminnend Spanje is in de ban van één man: Kylian Mbappé . Het contract van de aanvaller loopt af bij PSG en steeds meer bronnen melden dat de razendsnelle Fransman dan eindelijk toch bij Real Madrid zou belanden.

Kerkhofs vindt dat Real wel nog een extra troef heeft: "De kern is veel uitgebalanceerder dan die van PSG ooit is geweest. Het is redelijk gestoord wie Real allemaal heeft."

"Vinicius moet je echt niet in de spits zetten, tactisch moet dus wel nog iets bedacht worden. Met Vinicius schuiven om Mbappé in te passen mag Real echt niet doen. "

Iets verderop in Madrid zit Arthur Vermeeren. De jonge middenvelder verliet Antwerp deze winter voor een grote som, maar komt voorlopig niet echt van de bank bij Atletico Madrid.

Volgens Daan Heymans is dat niet zo raar: "Hij is gewoon iets te vroeg gebracht, zijn eerste helft bij zijn debuut was niet echt goed. Vermeeren heeft wat tijd nodig."

"Coach Simeone was op zijn persconferentie ook duidelijk, het gaat 6 maanden dit zijn. Dat moet je hem ook geven", vindt ook Kerkhofs.

Joos maakt wel nog één kleine kanttekening: "Dat wil wel zeggen dat Vermeeren niet meegaat naar het EK, terwijl dat wel had gekund als hij bij Antwerp was gebleven. In die zin is het voor mij altijd logischer om dat soort transfers in de zomer te maken."

"Al waren er bij deze transfer mogelijks partijen die geen nee konden zeggen."