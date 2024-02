Krantenrondje in Frankrijk en Spanje over Mbappé: "Real Madrid heeft een grote troef in handen"

Na maandenlang gespeculeer, heeft de buitenwereld zijn antwoord. Kylian Mbappé trekt na zeven jaar PSG op het einde van dit seizoen de deur achter zich dicht. Door de vele flirts uit het verleden is Real Madrid de topkandidaat om de aalvlugge spits binnen te halen. In de Spaanse en Franse kranten delen ze deze mening.

"Plots staat Madrid in brand. Het is geen titelviering van Real, maar wel de aankondiging dat Mbappé PSG gaat verlaten. Het nieuws inspireert de Spaanse pers om uit te pakken met grote titels", klinkt het enigszins geïrriteerd.

Bij L'Equipe zien ze met lede ogen aan dat Mbappé Parijs gaat verlaten. De trotse Franse sportkrant schrijft over de belangrijkste matchen van Mbappé in het shirt van PSG en de grote leegte die hij achterlaat. Voor wat de volgende bestemming van Mbappé moet worden, kijkt L'Equipe naar de Spaanse hoofdstad.

"Ondanks dat er nog geen contractuele overeenkomst is, wijst alles erop dat de aanvoerder van Les Bleus de grootste club ter wereld zal vervoegen. In Madrid heerst optimisme, terwijl achter de schermen de onderhandelingen zijn begonnen."

Marca, de huiskrant van Real, heeft er het volste vertrouwen in dat Mbappé de Koninklijke volgend seizoen zal vervoegen. Het publiekelijk maken van zijn wens om te vertrekken was de eerste stap in het plan van Real Madrid.

Op deze manier willen ze een drama zoals in 2022 vermijden. Toen viste Real achter het net en tekende Mbappé in extremis toch nog een nieuw monstercontract bij PSG.



"Het is niet langer een kwestie van geld. Als dat het geval was, zou Mbappé een nieuw contract bij PSG getekend hebben. Het enige wat nu telt, is Mbappé zijn droom om voor Real te spelen. De Galacticos hebben hiermee een grote troef in handen."