In Spanje klinkt het overtuigd: "Kylian Mbappé tekende twee weken geleden al contract bij Real Madrid"

In kannen en kruiken? Volgens de Spaanse krant Marca wordt Kylian Mbappé volgende zomer een speler van Real Madrid. Sterker nog: de Franse superster heeft twee weken geleden al zijn contract getekend in de hoofdstad. "Hij vertelde de voorzitter van PSG dat hij tekende voor 5 seizoenen en hij geen aanbiedingen meer wil ontvangen in Parijs", klinkt het.