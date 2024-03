SPORZAMATEUR: elegant voetbalballet uit Lint en meer, verzameld op ons nieuw TikTok-kanaal

Opnieuw kregen we van Vlaanderen het beste en pijnlijkste amateurvoetbal opgestuurd. Alle video’s die we met jullie inzendingen maken, zullen vanaf nu ook te zien zijn op ons nieuwe TikTok-kanaal ‘sporzaveotbal’. Twee video’s hebben we alvast voorzien van een klein extraatje.

Scoren in Veurne doen ze in één, twee, drie

De uitleg over deze video hadden we in onze onhandigheid onder een verkeerd filmpje gestoken, waarvoor onze oprechte excuses. Deze keer is het filmpje dat je ziet wel correct verbonden.

Het woordje uitleg van de inzender: “Doelpunt werd gescoord door Sören. Hij is de jongere broer van Nick waar onze club uit Lint naar is vernoemd. Nick overleed 7 jaar geleden aan kanker. Onze club bestaat uitsluitend uit spelers die een band hebben met Nick en zijn broer. Deze wereldgoal werd door Sören dit seizoen gemaakt.”

Locatie: Lint 2547