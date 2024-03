Westerlo-Genk: Filip Joos raapt vijgen voor Pasen

Een podcast die de gemoederen beroert, is op zich heerlijk. Dat was met de vorige 90 minutes absoluut het geval, met dank aan het vreselijke slotstuk van Westerlo-Genk.



Ik heb dat geen salonremise, maar matchfixing genoemd, en daar blijf ik achter staan: wat in het Kuipke gebeurde, druist in tegen alles wat sport zou moeten zijn, die laatste vijf minuten kan je onmogelijk beschouwen als een normaal verloop van de competitie.



Gezien de omstandigheden (Westerlo met elf tegen tien, Westerlo dat door de afgetekende nederlaag van Charleroi alleen nog maar te winnen en niks meer te verliezen had, Racing Genk dat absoluut een punt moest pakken) leek het me plausibel (weliswaar steeds in de voorwaardelijke wijs, maar die valt nogal makkelijk weg zodra het internet gesproken taal omzet in een geschreven variant) dat Genk-coach Wouter Vrancken ergens bij deze vaudeville betrokken was, dat ook zijn rol onderzocht moest worden.



Ik heb intussen met Vrancken contact opgenomen, een lang en moeilijk gesprek gevoerd, en ik geloof in zijn onschuld.