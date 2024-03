Sonny Colbrelli verhindert diefstal vlak voor Milaan-Sanremo: "Met de fietsen op onze kamers geslapen"

Voor Bahrain Victorious was de nacht voor Milaan-Sanremo woelig. Al boekten ze wel al een overwinning nog voor het startschot was gegeven.

"1-0 voor Bahrain Victorious versus de dieven", deelde Sonny Colbrelli vanochtend op zijn sociale media.

De ex-winnaar van Parijs-Roubaix is na zijn gedwongen pensioen toegetreden tot de technische staf van de wielerploeg.

Vrijdagavond moest hij bij het hotel in Casarile nog eens uit zijn pijp komen. "We zaten in de hal van het hotel en plots hoorden we iemand roepen: "Onze fietsen! Onze fietsen!""

"Het bleek onze buschauffeur, in zijn ondergoed nota bene. Hij zag hoe iemand onze fietsen probeerde te stelen."

"We gingen naar buiten en we zagen een tiental jongeren. Ik begon te lopen en hen te achtervolgen tot bij het bos, waar een auto mij nog bijna aanreed."

"Iemand zei me: "Spring in mijn wagen en we vatten hen." Dat is niet gelukt, want ook zij waren in een auto weggereden."

"Uiteindelijk hebben we met de staf met enkele fietsen op onze kamers geslapen", aldus Colbrelli bij Tuttobici. Bij Bahrain Victorious was Matej Mohoric de eerste finisher op plek 6.