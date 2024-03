Hoe authentiek zijn sportdocumentaires? "Maker die zegt dat hij 100% kan doen wat hij wil, is leugenaar"

Vanaf zaterdag kun je op Amazon Prime kijken naar een vijfdelige documentaire over het wonderjaar van Jumbo-Visma. Het is slechts een van de vele docu's waarin een reportageploeg een sportteam "als een vlieg op de muur" volgt. In de podcast Sporza Daily wordt het succes van dit soort reeksen verklaard, maar wordt ook onderzocht hoe authentiek ze zijn.

"Sunderland 'til I die" en "Formula 1: Drive to Survive" zetten een vijftal jaar geleden de (internationale) toon. Sindsdien schieten de sportdocumentaires die de fans een blik achter de schermen gunnen als paddenstoelen uit de grond. Over het tennis, het voetbal, de koers, ...



In die laatste categorie kun je vanaf morgen kijken naar "All-in: The Trilogy", waarbij een heel jaar Jumbo-Visma gevolgd wordt in de succesvolle jacht op winst in de drie grote rondes.

"Sport is emotie en drama en dat is fijn om in beeld te brengen", zegt Tijl Verstraeten, die meehielp aan The Wolfpack over de Quick-Step-ploeg.

"Maar tegenwoordig zijn sporters niet meer zo bereikbaar als vroeger. Er zit nu een heel leger communicatiemensen tussen om de sporter af te schermen. Terwijl je vroeger als journalist iemand kon opbellen en een dag later bij hem of haar thuis een koffie kon drinken."

"Het is een manier om je ploeg op een gecontroleerde manier in beeld te brengen", vult Gilles Simonet aan, die onder meer de docu Allez l'Union maakte.