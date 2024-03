Visma-documentaire toont excuses van Jonas Vingegaard aan Wout van Aert: "Ik had moeten achtervolgen"

do 14 maart 2024 09:28

Het was een van de steekvlammen tijdens de Tour: Wout van Aert die naast de ritzege greep in de Tour en geen hulp had gekregen van Jonas Vingegaard. In de docu van de ploeg zien we beelden van beiden in de bus na die bewuste rit.

Visma-Lease a Bike heeft gisteren zijn documentaire over 2023 voorgesteld: "All-in, the trilogy". Daarin staan de overwinningen van de ploeg in de Giro, de Tour en de Vuelta centraal en de ploeg gunt ons een blik achter de schermen. Ook op minder goeie momenten zoals na rit 2 van de Tour 2023. Wout van Aert was de favoriet voor de ritzege in San Sebastian, maar in de slotkilometer ontsnapte Victor Lafay en onze landgenoot strandde vloekend in zijn wiel op de tweede plaats. En dan zie je in de documentaire beelden die nog niet eerder vertoond zijn: Van Aert gooit zijn drinkbus weg en komt ook vloekend de teambus binnen. "Hoe is dat nu mogelijk?!" (in het Kempens) "Jongens, toch!" Net daarna komt Jonas Vingegaard, die als klassementsrenner geen kopwerk had gedaan in die rit, de bus binnen. "Ik had in de achtervolging moeten gaan. Sorry." "Van Aert: "Ik ben niet kwaad over hoe we hebben gereden, wel dat ik ernaast grijp. Voor de tweede dag op een rij. Fuck!"

Ik neem Jonas totaal niets kwalijk. Wout van Aert in "All in"

De pers springt op de woede van Van Aert en ziet er tweespalt binnen de ploeg in, maar op de beelden is duidelijk dat er van een ruzie tussen Van Aert en Vingegaard geen sprake is. "Dit hoort ook bij de Tour. De media proberen problemen te zoeken die er niet zijn", zegt Vingegaard in de documentaire over het voorval. Een dag later neemt Van Aert het woord bij de teambespreking. "Ik wil mijn excuses aanbieden omdat ik boos ben geworden. Ik was niet boos op iemand of op de manier waarop we hebben gereden." "Ik was gewoon teleurgesteld. Je moet begrijpen dat ik er dit jaar al een paar keer naast heb gegrepen (hij verwijst naar het voorjaar, red). Het lijkt net niet te zijn." Als Van Aert er nu op terugkijkt, denkt hij er nog altijd hetzelfde over: "Ik neem Jonas totaal niets kwalijk. Ik vond het jammer dat mijn teleurstelling na de koers meteen gelinkt werd aan het feit dat ik zogezegd kwaad zou zijn op Jonas." En Van Aert had nog een andere reden. "Ik had een zwangere vrouw thuis zitten en wou zo snel mogelijk winnen, want ik kon elk moment naar huis moeten. Misschien heb ik daarom extremer gereageerd dan anders."

"Wout vrijheid geven, maakt hem een betere helper"

Voor veel waarnemers en journalisten was die rit hét voorbeeld dat Van Aert soms gevangen zit in de ploeg van Visma, dat hij meer voor eigen rekening zou moeten kunnen rijden. Van Aert zelf ziet daar geen enkel probleem in. "Knecht zijn en het ook afmaken op andere momenten, dat heeft bij mij al goed gewerkt. Het is makkelijker om enkel knecht of afwerker te zijn, maar het is minder leuk." Dat beseft ook tweevoudig Tourwinnaar Vingegaard. "Door Wout de vrijheid te geven om voor zijn eigen resultaten te gaan, dat maakt hem ook een betere helper."

Wout van Aert en Jonas Vingegaard in de Tour van 2023.

Bekijk de trailer van de documentaire