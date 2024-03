Hoe slaagt Visma-Lease a Bike er toch elke keer in om het maximale uit een renner te halen?

Ook Matteo Jorgenson rijdt beter dan ooit met bijna-winst in de Omloop en de eindzege in Parijs-Nice vorig weekend.

Logica die ook voor verbazing zorgt bij Zonneveld.

"Aan de ene kant kunnen we zeggen dat Visma het allemaal goed voor elkaar heeft, maar aan de andere kant verbaas ik me er ook wel eens even over hoe slecht de andere ploegen het voor elkaar hebben."

"Bij Movistar (de ex-ploeg van Jorgenson) zullen ze zich nu toch in de haren krabben en denken: "Hebben we de afgelopen jaren wel genoeg uit die jongen gehaald?""