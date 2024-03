Visma-Lease a Bike schrijft opnieuw geschiedenis dankzij revelatie Jorgenson: "Hij past perfect bij ons"

De gele trein is weer op recordkoers. Visma-Lease a Bike heeft gisteren zowel de eindwinst van Parijs-Nice als Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. Dat Jonas Vingegaard domineerde in Italië, kwam niet als een verrassing bij de Nederlandse formatie. Wel verraste Matteo Jorgenson positief. "Hij is zo'n gave gast", is algemeen directeur Richard Plugge enthousiast.