Renaat en José zagen sterke Remco Evenepoel in Parijs-Nice: "Maar Roglic heeft de boel een beetje verpest"

Remco Evenepoel zelf blikte tevreden terug op zijn eerste rittenkoers op Franse bodem. Wat zijn de conclusies van ons commentaarduo Renaat Schotte en José De Cauwer na Parijs-Nice? "Het scheelde één tactische beslissing of hij had alle klassementen gewonnen", klinkt het, samen met een puntje van kritiek naar voornaamste concurrent Primoz Roglic toe.

Renaat: "Met welk gevoel ga jij de commentaarcabine verlaten?" José: "Toch blij met de einduitslag. Dit was na die misser in de etappe van vrijdag het hoogst haalbare voor Remco Evenepoel. Voor mij is hij de beste renner uit dit peloton. Maar de beste wint niet altijd en Matteo Jorgenson is ook een hele goede winnaar, chapeau." Renaat: "Welke conclusies mogen we hieraan vastknopen voor het vervolg van het seizoen van Evenepoel?" José: "Hij moet nog op hoogtestage gaan dus dan ziet dat er allemaal goed uit. We hebben een hele goede Evenepoel gezien, ook al was dat niet tegen Pogacar of Vingegaard."

"We moeten niet blijven zeuren over hen die er niet waren. Diegene die er was, was vooral Primoz Roglic. Maar die heeft de boel een beetje verpest voor Evenepoel omdat hij hem in de gaten bleef houden. Zo konden de anderen profiteren en weg blijven."

Roglic heeft de boel een beetje verpest voor Evenepoel. José De Cauwer

Renaat: "Zegt deze Parijs-Nice iets over het middenrif van het seizoen van Evenepoel: de Ronde van Frankrijk?" José: "Hier laat Evenepoel niet zien of hij de Tour kan winnen of er op het podium kan staan. Daar zijn andere kanonnen voor nodig. Daar heeft hij vorig jaar tegen proberen te strijden in de Ronde van Spanje en is hij ten onder gegaan in die ene etappe." "Het betere werk moet nog komen, maar Evenepoel mag tevreden zijn. Hij is dat ook en weet waarom hij niet gewonnen heeft." Renaat: "Het scheelde één tactische beslissing of hij had hier alle klassementen gewonnen." José: "Daar komt het op neer. We kunnen niet zeggen dat Jorgenson de betere was van Evenepoel. Hij was niet degene die daar naar Roglic toe reed. Onderweg is gebleken dat Evenepoel een kans gemist heeft door niet mee te gaan met Jorgenson in die rit."