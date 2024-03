Evenepoel heeft er "het maximale uitgehaald" in Parijs-Nice: "De beste Remco zit eraan te komen"

zo 10 maart 2024 16:18

Remco Evenepoel na zijn ritwinst in de slotrit.

Geen eindwinst meer voor Remco Evenepoel in Parijs-Nice, waar hij wel nog de slotrit op zijn naam schreef en 2e werd in het klassement. "Jorgenson en ik waren de 2 sterkste mannen in koers deze week." En zijn eigen vormcurve ziet Evenepoel de komende weken alleen nog maar stijgen.

De ritoverwinning die Remco Evenepoel vooral in het vizier had deze ochtend is binnen. "Daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat we het maximale eruit gehaald hebben", opende Evenepoel. "Ik heb agressief gekoerst en ben 3 keer all in gegaan op de Côte de Peille. Jorgenson zit elke keer in het wiel en dan weet je dat hij ook goed is." Een volgende versnelling van Evenepoel kwam er niet meer. "Aan de voet van de laatste klim werd vanuit de volgauto gezegd dat ik zo hard mogelijk tempo naar boven moest rijden." "Vlasov moest eraf op die steilste stukken, maar Jorgenson niet. Toen had ik wel door dat ik hem er niet meer af zou krijgen."

Jorgenson en ik waren de sterkste mannen deze week. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)

"Matteo is zeker een verdiende winnaar. Wij waren met 2 de sterkste mannen in koers deze week. Vrijdag maakte hij de juiste keuze en ik de verkeerde. Dus niets op aan te merken." Een tactische fout die Evenepoel de eindzege in deze Parijs-Nice kostte. "Dat is zuur, ja. Maar het is beter dat de gele trui vandaag mee is dan wanneer hij zou lossen en ik met een paar seconden verlies." "Nu weet ik dat ik sowieso een lastige klant had aan hem en dat hij ook op een heel hoog niveau reed. Het doel van de week is geslaagd. Ik win de mooiste rit en dan nog een 2e plek in het klassement." (lees verder onder de video)

"De beste Remco zit eraan te komen"

Werd er iets afgesproken tussen de 2 sterkste mannen in koers: de ritwinst voor Evenepoel en de eindwinst voor Jorgenson?

"Ik heb op het einde alleen gezegd dat hij moest blijven rijden als hij zijn klassement wilde houden. Ik ging niet meer mee overnemen en sprinten om de rit."

"Hij had nog geen rit gewonnen deze week dus er is niet gesproken. Het was alles geven tot de streep."

We kunnen al heel positief zijn met het gevoel dat er nu is zonder hoogtestage. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)