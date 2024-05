Nu donderdag de slotshow van het programma "Goud!" bijwonen? Bestel hier je tickets

Op donderdagavond 23 mei wordt in de theaterzaal VIERNULVIER in Gent een grote show in aanloop naar de sportzomer gefilmd. Deze sportshow is het sluitstuk van de vierdelige VRT1-docureeks Goud!, waarin interviewer Eric Goens maandenlang de Belgische toppers van de sportwereld op de voet heeft gevolgd tijdens hun voorbereiding op de sportzomer van hun leven.

Drie afleveringen lang volgt Goens onder meer wielrenner en wereldkampioen tijdrijden Remco Evenepoel, gymnaste en olympisch kampioene Nina Derwael, basketbalsters Emma Meesseman en Julie Vanloo, zevenkampster Noor Vidts, 400m-loopster en Belgian Cheetah Cynthia Bolingo, hockeyer en olympisch kampioen Alexander Hendrickx, breakdancer Maxime Blieck, doelman Koen Casteels en paralympiër Ewoud Vromant.

De reeks is veel meer dan een verslag van het zoveelste trainingskamp of de zoveelste competitie: ze geeft ook en vooral een inkijk in het persoonlijke leven van de sporters, in het levensverhaal, de ontberingen en opofferingen tijdens de zoektocht naar goud.

De vierde en laatste aflevering is een slotshow op donderdag 23 mei in de Gentse VIERNULVIER (de vroegere Vooruit). Over een prachtige gouden loper wandelen de verschillende atleten en helden uit het roemrijke Belgische sportverleden de zaal binnen. Onze gasten geven een laatste stand van zaken over hun vormpeil, verwachtingen en dromen. Daarna beginnen ze aan de sportzomer van hun leven, op zoek naar goud.

Presentatie: Karl Vannieuwkerke