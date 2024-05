Zizou Bergs en Joris De Loore kennen hun lot in kwalificaties van Roland Garros

In Parijs is geloot voor de kwalificaties van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Er doen maar 2 Belgen mee: Zizou Bergs en Joris De Loore. Die kunnen elkaar tegenkomen in de tweede kwalificatieronde.

Zowel de 24-jarige Bergs, als de 31-jarige De Loore konden ooit al doorstoten tot de hoofdtabel in Parijs. In de tweede voorronde staan ze mogelijk tegenover elkaar.



David Goffin (ATP-114) maakt voor de 13e keer op een rij zijn opwachting op de hoofdtabel. Hij profiteert van forfaits van enkele spelers.



Bij de vrouwen doet er geen Belgen mee in de kwalificaties. Elise Mertens (WTA-30), Greet Minnen (WTA-76) en Alison Van Uytvanck (WTA-407) zijn rechtstreeks geplaatst. Yanina Wickmayer (WTA-91) zette haar carrière even op pauze om haar rugproblemen aan te pakken.